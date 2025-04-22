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اجتماع في روما لترتيب جنازة البابا فرنسيس

اجتماع في روما لترتيب جنازة البابا فرنسيس
22 ابريل 2025 08:12

من المقرر أن يجتمع عدد من الكرادلة في روما اليوم الثلاثاء لمناقشة الترتيبات الخاصة بجنازة البابا فرنسيس، الذي توفي أمس عن عمر يناهز 88 عاما. وسيقرر الكرادلة الموعد الدقيق لدفن البابا فرنسيس، والذي يتم عادة بعد الوفاة بفترة تتراوح من أربعة إلى ستة أيام . وعلى الرغم من أنه من المعتاد أن يدفن البابا المتوفى في كاتدرائية القديس بطرس، فمن المتوقع أن يوارى جثمان البابا فرنسيس الثرى خارج الفاتيكان، في كاتدرائية سانتا ماريا ماجوري، وهي واحدة من الأماكن المفضلة لديه. ومن المنتظر أن يحضر رؤساء دول وحكومات من جميع أنحاء العالم مراسم الجنازة. ولايزال جثمان فرنسيس في كنيسة دار الضيافة سانتا مارتا، مقر إقامته في الفاتيكان. ومن المتوقع أن ينقل الجثمان إلى كاتدرائية القديس بطرس يوم الأربعاء، لإلقاء النظرة الأخيرة عليه، وفقا لما أعلنه الفاتيكان. وتوفي البابا فرنسيس، الذي قاد الكنيسة الكاثوليكية لمدة 12 عاما،  أمس عند الساعة 0735 صباحا (0535 بتوقيت جرينتش) إثر إصابته بسكتة دماغية، بحسب الفاتيكان.

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المصدر: وكالات
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