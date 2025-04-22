أميركا والهند ترحبان بالتقدم في محادثات اتفاق التجارة

قال مكتبا ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي وجيه. دي فانس نائب الرئيس الأميركي إن فانس ومودي رحبا بالتقدم الكبير المحرز في المحادثات بشأن إبرام اتفاق تجاري بين البلدين، فيما تسعى نيودلهي جاهدة لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية وتعزيز العلاقات مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وصل فانس إلى الهند أمس في مستهل زيارة مع أسرته تستغرق أربعة أيام، وتشمل جولة في تاج محل وإلقاء خطاب في مدينة جايبور.

وذكر بيان صادر عن مكتب مودي بعد محادثات بينهما أن الجانبين أشارا أيضا إلى الجهود المستمرة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والدفاع والتقنيات الاستراتيجية وغيرها.

وأورد البيان أن الزعيمين ناقشا القضايا الإقليمية والعالمية وأنهما شددا على الحوار والدبلوماسية كسبيل للمضي قدما.

وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء نقل تحياته الحارة للرئيس ترامب وقال إنه يتطلع إلى زيارة ترامب إلى الهند في وقت لاحق هذا العام".

وذكر بيانات صادرة عن إدارة ترامب أن البلدين اتفقا على خارطة طريق لعقد مزيد من المناقشات حول التجارة.

وقال مكتب فانس إن المحادثات "تتيح فرصة للتفاوض على اتفاق تجاري جديد وحديث يركز على تعزيز إتاحة فرص العمل ورفاهية المواطنين في كلا البلدين". ويرافق فانس مسؤولون من الإدارة الأميركية.