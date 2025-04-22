الثلاثاء 22 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أميركا والهند ترحبان بالتقدم في محادثات اتفاق التجارة

ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي وجيه. دي فانس نائب الرئيس الأميركي
22 ابريل 2025 09:03

قال مكتبا ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي وجيه. دي فانس نائب الرئيس الأميركي إن فانس ومودي رحبا بالتقدم الكبير المحرز في المحادثات بشأن إبرام اتفاق تجاري بين البلدين، فيما تسعى نيودلهي جاهدة لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية وتعزيز العلاقات مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.
 وصل فانس إلى الهند أمس في مستهل زيارة مع أسرته تستغرق أربعة أيام، وتشمل جولة في تاج محل وإلقاء خطاب في مدينة جايبور.
وذكر بيان صادر عن مكتب مودي بعد محادثات بينهما أن الجانبين أشارا أيضا إلى الجهود المستمرة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والدفاع والتقنيات الاستراتيجية وغيرها.
وأورد البيان أن الزعيمين ناقشا القضايا الإقليمية والعالمية وأنهما شددا على الحوار والدبلوماسية كسبيل للمضي قدما.
وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء نقل تحياته الحارة للرئيس ترامب وقال إنه يتطلع إلى زيارة ترامب إلى الهند في وقت لاحق هذا العام".
وذكر بيانات صادرة عن إدارة ترامب أن البلدين اتفقا على خارطة طريق لعقد مزيد من المناقشات حول التجارة.
وقال مكتب فانس إن المحادثات "تتيح فرصة للتفاوض على اتفاق تجاري جديد وحديث يركز على تعزيز إتاحة فرص العمل ورفاهية المواطنين في كلا البلدين". ويرافق فانس مسؤولون من الإدارة الأميركية.

أخبار ذات صلة
نائب الرئيس الأميركي يزور حصناً تاريخياً في جايبور الهندية
للمرة الأولى منذ عقدين.. وفد سوري رسمي يزور واشنطن
المصدر: وكالات
الهند
أميركا
محادثات
التجارة العالمية
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
نائب الرئيس الأميركي يشهد عرضًا ثقافيًا في جايبور مع عائلته
الأخبار العالمية
نائب الرئيس الأميركي يزور حصناً تاريخياً في جايبور الهندية
اليوم 11:44
فليك يُظهر «العين الحمراء» للاعبي برشلونة!
الرياضة
فليك يُظهر «العين الحمراء» للاعبي برشلونة!
اليوم 11:26
فيرستابن.. «الانطلاقة الأضعف» في «فورمولا -1» منذ 2020!
الرياضة
فيرستابن.. «الانطلاقة الأضعف» في «فورمولا -1» منذ 2020!
اليوم 11:11
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز
الأخبار العالمية
بدء التصويت المبكر في انتخابات أستراليا العامة
اليوم 11:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©