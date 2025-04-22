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كوريا تطلق رابع قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري

أرشيفية
22 ابريل 2025 09:59

أعلنت وزارة الدفاع في جمهورية كوريا، اليوم "الثلاثاء"، أنه تم إطلاق القمر الاصطناعي العسكري الرابع محلي الصنع من قاعدة كيب كانافيرال للقوات الجوية في ولاية فلوريدا الأميركية، على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس".

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، نقلاً عن الوزارة، بأنه تم إطلاق القمر الاصطناعي كما هو مخطط، وتم إدخاله إلى مداره بعد 15 دقيقة من الإطلاق.

ويعد القمر الاصطناعي الجديد ، رابع قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري يتم إطلاقه ضمن خطة جمهورية كوريا لنشر خمسة أقمار اصطناعية عسكرية بحلول نهاية هذا العام.

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وقد أطلقت كوريا أول قمر اصطناعي للاستطلاع في ديسمبر 2023، وأطلقت قمرين آخرين في العام الماضي.

ومن المقرر إطلاق القمر الاصطناعي الخامس، في وقت لاحق من العام الجاري.

المصدر: وام
كوريا
قمر اصطناعي
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