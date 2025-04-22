بولندا تعلن الحداد الوطني لمدة يوم على وفاة البابا

أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، يوم السبت المقبل، الذي ستقام فيه مراسم جنازة ودفن بابا الفاتيكان فرنسيس الأول ، يوم حداد وطني في أنحاء البلاد.

وقالت وكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي ) اليوم الثلاثاء، إن المتحدث باسم الرئاسة البولندية أدلى بهذا البيان ، بيد أنه لا يزال يتعين على رئيس الوزراء دونالد توسك الموافقة على القرار ، ولكن هذا يعتبر أمراً شكلياً.

وأضاف البيان أن دودا سيسافر إلى روما مع قرينته أجاتا كورنهاوزر دودا لحضور مراسم الجنازة. وأشاد السياسي القومي المحافظ بمناقب البابا فرنسيس باعتباره "رسول الرحمة" وذلك بعد وقت قصير من وفاته يوم عيد الفصح أمس الاثنين.

يشار إلى أن بولندا دولة كاثوليكية قوية، حيث أكد أكثر من 27 مليون شخص انتماءهم إلى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في تعداد عام 2021 ، أي نحو 71% من سكان الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

وزار البابا فرنسيس بولندا في يوليو 2016 بمناسبة اليوم العالمي للشباب في كراكوف.