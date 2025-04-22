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روسيا تدعو أوكرانيا إلى "إزالة العقبات" أمام المفاوضات

روسيا تدعو أوكرانيا إلى "إزالة العقبات" أمام المفاوضات
22 ابريل 2025 18:14

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن كييف يجب أن تتحمل المسؤولية عن بدء مفاوضات بشأن وقف إطلاق نار محدود.
وأضاف بيسكوف: "إذا كان الجانب الأوكراني منفتحاً على المفاوضات ويريدها، فعليه اتخاذ بعض الخطوات لإزالة العقبات أمام هذه الاتصالات".
وفي وقت سابق، جدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اقتراحه بأن يمتنع الجانبان عن شن هجمات على الأهداف المدنية. ومع ذلك، طالب برد واضح من موسكو.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أشار أمس الاثنين، إلى استعداده لمناقشة هذه القضية، ومع ذلك، قال إنه من الضروري أولاً توضيح الأهداف التي تعتبر مدنية بدقة، مضيفاً أنه يمكن توضيح ذلك في محادثات ثنائية بين موسكو وكييف.
وأعلن بيسكوف، أنه لم يتم الرد على هذا الاقتراح حتى الآن. ولا توجد حالياً خطط ملموسة لعقد اجتماع ثنائي. 

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المصدر: د ب أ
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فولوديمير زيلينسكي
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