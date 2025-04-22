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زيلينسكي يسافر إلى روما لحضور جنازة البابا

زيلينسكي يسافر إلى روما لحضور جنازة البابا
22 ابريل 2025 20:21

 نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية «آر بي كيه- أوكرانيا» اليوم الثلاثاء عن دميترو ليتفين المستشار الرئاسي الأوكراني قوله إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي سيحضر قداس جنازة البابا الراحل فرنسيس.
وأضاف ليتفين أن زيلينسكي سيسافر إلى روما رفقة قرينته أولينا. ومن المتوقع أن يحضر العديد من المسؤولين رفيعي المستوى الجنازة يوم السبت المقبل، ومن بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب والقائم بأعمال المستشار الألماني أولاف شولتس.
وتوفي البابا فرنسيس، الذي قاد الكنيسة الكاثوليكية لمدة 12 عاما، أمس الاثنين في الساعة 0735 (0535 بتوقيت جرينتش) بعد إصابته بسكتة دماغية وفشل في القلب. 

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المصدر: د ب أ
البابا فرنسيس
فولوديمير زيلينسكي
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