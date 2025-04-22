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انفجارات وحريق في مستودع ذخيرة كبير في روسيا

انفجارات وحريق في مستودع ذخيرة كبير في روسيا
22 ابريل 2025 21:34

اندلع حريق، اليوم الثلاثاء، في مستودع للذخائر في منطقة "فلاديمير" بشرق روسيا، ما أدى إلى انفجارات، حسبما أعلن الجيش الروسي، الذي أرجع أسباب الحادث إلى عدم التزام معايير السلامة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان عبر تطبيق "تيلغرام": "بسبب (اندلاع) حريق في محيط قاعدة عسكرية في منطقة فلاديمير، وقع انفجار ذخائر مخزّنة في مستودع".
وأضافت: "وفقاً للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات، والسبب وراء الحريق هو مخالفة قواعد السلامة خلال العمل بمواد متفجّرة".
وأشارت الوزارة، إلى أنّ عناصر إطفاء تابعين للجيش ووزارة الطوارئ أُرسلوا إلى المكان، من دون أن تحدّد الموقع الدقيق للحريق.
من جانبها، أشارت النيابة العامة في منطقة "فلاديمير"، إلى أنّ انفجاراً وقع بالقرب من بلدة "بارسوفو" الواقعة على بعد حوالي 80 كيلومتراً شمال شرق موسكو، فيما أعلن حاكم المنطقة ألكسندر أفديف، حالة الطوارئ في مقاطعة كيرجاتش حيث تقع بارسوفو.
وقال أفديف، في منشور عبر "تيلغرام": "تجري عمليات إجلاء في المناطق التي من المحتمل أن تكون قد تأثرت بانفجار الذخائر".
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فقد تمّ تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الحادث و"سيتمّ تقديم المسؤولين المذنبين إلى العدالة".

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المصدر: آ ف ب
روسيا
فلاديمير
وزارة الدفاع الروسية
الجيش الروسي
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