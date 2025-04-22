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أميركا: المحادثات التجارية مع الصين تسير "بشكل جيد للغاية"

كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض
22 ابريل 2025 23:12

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أنّ المحادثات بين الولايات المتحدة والصين بشأن اتفاق تجاري محتمل أحرزت تقدماً، على الرغم من سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وإجراءات الرد التي اتخذتها بكين.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، للصحافيين: "نحقّق نتائج جيدة للغاية في ما يتعلق باتفاق تجاري محتمل مع الصين".
وأضافت ليفيت: "الرئيس والإدارة يمهّدان الطريق للتوصل إلى اتفاق... والأمور تسير في الاتجاه الصحيح".
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، فرض ترامب رسوماً جمركية تصل إلى 145 في المئة، على الكثير من المنتجات الصينية، ليصل إجمالي الضرائب إلى 245 في المئة على بعض السلع.
وردت بكين بفرض ضرائب بنسبة وصلت إلى 125 في المئة، مؤكدة أنّها ستواصل هذه المواجهة التجارية "حتى النهاية".
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أكدت الصين انفتاحها على إجراء "حوار متكافئ" مع الولايات المتحدة بشأن مسألة الرسوم، تعليقاً على بيان أصدره الرئيس الأميركي، دعا فيه بكين إلى "المبادرة بمد غصن الزيتون إليه"، مشيراً إلى أن "الكرة في ملعب الصين".

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المصدر: آ ف ب
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