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ضوء في نهاية النفق التجاري بين واشنطن وبكين

ضوء في نهاية النفق التجاري بين واشنطن وبكين
23 ابريل 2025 00:35

قال سكوت بيسنت وزير الخزانة الأميركي في خطاب ألقاه اليوم الثلاثاء إن المواجهة الحالية بشأن الرسوم الجمركية مع الصين غير مستدامة، ويتوقع «تهدئة» في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. 
في الوقت نفسه حذر بسنت في الخطاب الذي ألقاه أمام بنك جيه.بي مورجان تشيس الأميركي من أن المحادثات بين الولايات المتحدة والصين لم تبدأ رسمياً حتى الآن.
وفرض ترامب رسوماً بنسبة 145% على الواردات من الصين، التي ردت برسوم نسبتها 125% على الواردات من الولايات المتحدة. ويفرض ترامب رسوماً على عشرات الدول، مما أدى إلى اضطراب سوق الأسهم وارتفاع أسعار الفائدة على السندات الأميركية، بسبب قلق المستثمرين من تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي، وارتفاع الضغوط التضخمية. وبحسب نص الخطاب الذي حصلت وكالة أسوشيتد برس، قال بيسنت «أقول إن الصين ستكون صعبة للغاية في المفاوضات.. لا أحد من الطرفين يعتقد أن الوضع الراهن سيستمر».
وأجرت إدارة ترامب محادثات مع حكومات اليابان والهند وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، ودول أخرى، بشأن الرسوم الجمركية والعلاقات التجارية.
إلا أن ترامب لم يبد أي مؤشرات علنية على اعتزامه إلغاء الرسوم الجمركية الأساسية التي فرضها على كل دول العالم تقريباً، وتبلغ 10%، رغم إصراره على سعيه إلى قيام دول أخرى بخفض ضرائبها على الواردات، وإزالة أي حواجز غير جمركية تقول الإدارة إنها تعرقل الصادرات الأميركية. 

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