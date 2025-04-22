الأربعاء 23 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجامعة العربية تحيي اليوم العربي للتوعية بضحايا الإرهاب

الجامعة العربية تحيي اليوم العربي للتوعية بضحايا الإرهاب
23 ابريل 2025 00:45

أعلنت جامعة الدول العربية أنها ستعقد الاجتماع العربي المشترك حول تقييم الأطر القانونية واستراتيجيات حماية حقوق ضحايا الإرهاب خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو المقبل بمقر الجامعة، وبمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الدول الأعضاء والشركاء الدوليين والإقليميين.
جاء ذلك خلال إحياء الجامعة لـ «اليوم العربي للتوعية بمآسي وآلام ضحايا الأعمال الإرهابية» الذي يُصادف 22 أبريل من كل عام، في ذكرى توقيع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عام 1998.
وأكد سعادة السفير محمد الأمين ولد أكيك، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون القانونية، أن إحياء هذا اليوم يأتي في ظل اهتمام دولي متزايد بقضية ضحايا الإرهاب، مشيراً إلى مشاركة الدول العربية في مؤتمر الأمم المتحدة لضحايا الإرهاب الذي عقد في إسبانيا في أكتوبر 2024، والذي ركز على دعم حقوق الضحايا، وتعزيز التسامح والصمود المجتمعي.
وشدد على أهمية هذا اليوم في تسليط الضوء على معاناة الضحايا وحقوقهم في الإنصاف والتعويض، مؤكداً التزام الجامعة العربية الراسخ بمكافحة الإرهاب بأشكاله كافة، وتضامنها الكامل مع الضحايا وأسرهم.

أخبار ذات صلة
العراق يعلن انتهاء الاستعدادات لعقد القمة العربية في مايو
الجامعة العربية تعرب عن دعم الأردن في مواجهة مُخططات الفوضى والتخريب
المصدر: وام
الجامعة العربية
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
جهود إماراتية متواصلة للتخفيف من حدة الكارثة المائية في غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تطلق مشروع حفر آبار مياه في غزة
23 ابريل 2025
الرئيس اللبناني يستقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي (وام)
الأخبار العالمية
غباش: الإمارات ستظل داعمةً لأمن لبنان وسيادته ووحدة أراضيه
23 ابريل 2025
الإمارات.. «صوت العقل» لإنهاء الأزمة السودانية
الأخبار العالمية
الإمارات.. «صوت العقل» لإنهاء الأزمة السودانية
23 ابريل 2025
فلسطيني يسير في موقع غارة إسرائيلية أصابت معدات في مخيم جباليا (رويترز)
الأخبار العالمية
الوسطاء يقدمون مقترحاً جديداً لوقف الحرب
23 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©