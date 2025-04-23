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حريق غابات ضخم يجتاح نيوجيرسي ويجبر السكان على الإجلاء

حريق غابات ضخم يجتاح نيوجيرسي ويجبر السكان على الإجلاء
23 ابريل 2025 07:50

تسبب حريق غابات في ولاية نيوجيرسي الأميركية، الثلاثاء، في إجلاء بعض السكان وإغلاق جزء من طريق سريع رئيسي.

وذكرت صحيفة "ذا برس أوف أتلانتيك سيتي" أن طريق "جاردن ستيت باركواي"، أحد أكثر الطرق السريعة ازدحاماً في الولاية، تم إغلاقه بين بلدتي بارنيجيت ولاسي.

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وقالت السلطات إن أكثر من 1300 مبنى مهدد، كما انقطعت الكهرباء عن معظم مناطق بارنيجيت.

وصدر أمر إخلاء إلزامي لعدد غير محدد من المباني في بلدة لاسي، وتم فتح ملاجئ في كنيسة ومدرسة ثانوية. وأفاد مسؤولو الإطفاء بأن الحريق التهم أكثر من 11.9 كيلومتر مربع من الأراضي. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

المصدر: وكالات
حريق غابات
نيوجيرسي
الولايات المتحدة
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