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الفاتيكان يتيح للجمهور إلقاء نظرة الوداع على البابا فرنسيس

الفاتيكان يتيح للجمهور إلقاء نظرة الوداع على البابا فرنسيس
23 ابريل 2025 13:41

قام الفاتيكان بفتح أبواب كاتدرائية القديس بطرس أمام الجمهور لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على البابا فرنسيس.

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 بمواكبة عشرات الكرادلة وعناصر من الحرس السويسري، وصل جثمان البابا فرنسيس صباح الأربعاء إلى بازيليك القدّيس بطرس حيث سيتسنّى إلقاء آخر نظرة عليه قبل مراسم جنازة حاشدة السبت يحضرها العديد من قادة العالم.
 نُقل نعش البابا الذي توفي الإثنين عن 88 عاما من كنيسة بيت القدّيسة مارتا المتواضعة حيث كان يقيم منذ انتخابه حبرا أعظم في 2013 وحتّى وفاته، إلى البازيليك المهيبة المتوجة بقبة رسمها ميكيلانجيلو.
وسار الموكب بإيقاع بطيء في أزقّة الفاتيكان، أصغر دول العالم، على أنغام ترانيم تصدح من كنيسة سيستينا.
وحمل النعش أعضاء من هيئة المراسم في الفاتيكان بلباس داكن اللون محاطين بثمانية عناصر من الحرس السويسري.

المصدر: وام
الفاتيكان
البابا فرنسيس
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