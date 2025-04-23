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إجلاء الآلاف جراء حريق غابات في نيوجيرسي

دخان يرتفع من حريق في باين بيتش، نيو جيرسي
23 ابريل 2025 16:19

اضطر آلاف الأشخاص إلى الإجلاء اليوم الأربعاء، بسبب حريق غابات سريع الانتشار لا يزال مستعرا في نيوجيرسي، وتسبب في إغلاق مؤقت لجزء من طريق سريع رئيسي.
وتم إغلاق طريق "جاردن ستيت باركواي" - وهو أحد أكثر الطرق السريعة ازدحاما في نيوجيرسي - الذي يربط بين بلدتي بارنيجات ولاسي، مساء أمس الثلاثاء. وأعلن مكتب شرطة مقاطعة أوشن على الإنترنت صباح اليوم الأربعاء، أنه قد أعيد فتحه منذ ذلك الحين. وعلى صعيد متصل، أفادت إدارة إطفاء غابات نيوجيرسي بأن هناك أكثر من 1300 مبنى مهدد، كما تم إجلاء نحو 3000 ساكن. وذكرت إدارة شرطة بارنيجات أنه قد تم فتح أماكن للإيواء في مدرستين ثانويتين. ومن المقرر أن تقدم إدارة الإطفاء تحديثا بشأن الوضع، في مؤتمر صحفي مقرر في وقت متأخر من صباح اليوم الأربعاء (بالتوقت المحلي).

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المصدر: وكالات
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نيوجيرسي
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