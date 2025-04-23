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الأردن يحظر جماعة "الإخوان" ويعتبرها غير مشروعة

الأردن يحظر جماعة "الإخوان" ويعتبرها غير مشروعة
23 ابريل 2025 16:34

أعلن وزير الداخلية  الأردني مازن الفراية، اليوم الأربعاء ، حظر نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة، وفق وكالة الأنباء الأردنية ( بترا ). وأعلن الفراية، في بيان تلاه اليوم ، العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يسمى بـ "جماعة الإخوان المسلمين المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة". وأفاد بـ "حظر كافة نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبار أي نشاط لها أيا كان نوعه عملا يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية". وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة سواء المنقولة وغير المنقولة وفقا للأحكام القضائية ذات العلاقة.

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المصدر: وكالات
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