بريطانيا رداً على تصريحات فانس: لن نتخلى عن أوكرانيا

ردت بريطانيا، اليوم الأربعاء، على تصريحات نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، التي أشار فيها بأنّ واشنطن ستتخلّى عن مساعيها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين كييف وموسكو، ما لم يتوصلا إلى اتفاق.

وأكدت بريطانيا، أنّ أوكرانيا "هي التي تقرّر مستقبلها".

وقال متحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية، كير ستارمر، للصحفيين: "في نهاية المطاف، يتعيّن على أوكرانيا أن تقرّر مستقبلها. لن نتخلى عن أوكرانيا أبداً".

وفي وقت سابق اليوم، قال فانس، لوسائل إعلام، خلال زيارته إلى الهند: "قدمنا مقترحاً واضحاً جداً للروس والأوكرانيين، وحان الوقت للطرفين ليقولا نعم، وإلا فإن الولايات المتحدة ستتخلى عن هذه العملية".

واقترح نائب الرئيس الأميركي، على موسكو وكييف، الاتفاق على "تبادل الأراضي" إذا كانتا تسعيان إلى وقف إطلاق النار.