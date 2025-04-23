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خلال ساعة.. إسطنبول تتعرض لـ 8 هزات أرضية

خلال ساعة.. إسطنبول تتعرض لـ 8 هزات أرضية
23 ابريل 2025 17:59

 ضربت ثماني هزات أرضية ولاية إسطنبول خلال ساعة واحدة، اليوم الأربعاء، بحسب معلومات جمعتها وكالة أنباء «الأناضول» التركية من الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد). 
ووفق المعلومات، وقعت هزة بقوة 3.9 درجة في الساعة 1219 بتوقيت إسطنبول (3+بتوقيت جرينتش)، تبعتها 7 هزات ارتدادية، وبلغت قوة أصغر هزة 3.4 درجة، بينما وصلت قوة أكبر هزة إلى 6.2 درجة. 
وفي هذا السياق، تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إحاطة من مسؤولين ووزراء في حكومته بشأن تداعيات الزلزال الذي ضرب إسطنبول، اليوم الأربعاء. 
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه أردوغان مع وزراء الداخلية علي يرلي قايا، والبيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي مراد قوروم، والصحة كمال مميش أوغلو، وعدد من المسؤولين الآخرين. ونقلت «الأناضول» عن الولاية التركية قولها في منشور لها تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن جميع وحداتها في حالة تأهب على خلفية الزلزال. 

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المصدر: د ب أ
زلزال
تركيا
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