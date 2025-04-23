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روسيا تخطط لإطلاق 240 قمراً صناعياً جديداً

روسيا تخطط لإطلاق 240 قمراً صناعياً جديداً
23 ابريل 2025 19:14

تخطط وكالة "روس كوسموس"الروسية للفضاء لإطلاق 240 قمراً صناعياً جديداً لدعم منظومة "غلوناس" الملاحية.
وقال"إيفان ريفنيفيخ" مدير قسم المجمعات الفضائية الآلية في وكالة "روس كوسموس"إن الوكالة ستطلق أول قمرين صناعيين تجريبيين عام 2030 موضحاً، أن الأقمار الجديدة من المفترض أن ترسل إلى مدار يبعد 800 كلم عن سطح الأرض وسيؤمن نشر هذه المجموعة من الأقمار لمنظومة غلوناس لتغطية سطح كوكبنا بنسبة 100%، مما سيزيد من دِقَّة عمل هذه المنظومة ويجعلها عصية على التشويش.
وبدأت روسيا تطوير هذه المنظومة منذ العام 1976، واعتباراً من عام 1982 تم إطلاق العديد من الأقمار الصناعية التي أضيفت إليها، وبحلول عام 2010 حققت المنظومة تغطية بنسبة 100% لأراضي روسيا، وفي 2011 وصل عدد أقمارها إلى 24، فأتاحت تغطية شاملة للكرة الأرضية وتعتبر منظومة "غلوناس" الروسية حاليا المنافس الأقوى لمنظومة GPS الأميركية.

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المصدر: وام
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