ترامب: سنبرم اتفاقاً تجارياً عادلاً مع الصين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستبرم اتفاقاً تجارياً عادلاً مع الصين.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق، إنه يعتزم أن يكون "لطيفاً للغاية" مع الصين في أي محادثات تجارية، مؤكداً خفض الرسوم الجمركية في حال التوصل إلى اتفاق بين البلدين.

وأفاد البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أنّ المحادثات بين أميركا والصين بشأن اتفاق تجاري محتمل أحرزت تقدماً.

وفرض الرئيس الأميركي رسوماً جمركية على الصين وصلت إلى 145 في المئة، على الكثير من المنتجات الصينية، وردت بكين بفرض ضرائب بنسبة وصلت إلى 125 في المئة.