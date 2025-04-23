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ترامب: سنبرم اتفاقاً تجارياً عادلاً مع الصين

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
23 ابريل 2025 21:28

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستبرم اتفاقاً تجارياً عادلاً مع الصين.
وكان ترامب قد قال في وقت سابق، إنه يعتزم أن يكون "لطيفاً للغاية" مع الصين في أي محادثات تجارية، مؤكداً خفض الرسوم الجمركية في حال التوصل إلى اتفاق بين البلدين.
وأفاد البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أنّ المحادثات بين أميركا والصين بشأن اتفاق تجاري محتمل أحرزت تقدماً.
وفرض الرئيس الأميركي رسوماً جمركية على الصين وصلت إلى 145 في المئة، على الكثير من المنتجات الصينية، وردت بكين بفرض ضرائب بنسبة وصلت إلى 125 في المئة.

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المصدر: وكالات
المحادثات التجارية
المحادثات التجارية بين أميركا والصين
ترامب
أميركا
دونالد ترامب
أميركا والصين
حرب الرسوم الجمركية
الرسوم الجمركية
حرب الرسوم التجارية
الرسوم الجمركية الأميركية
الرسوم التجارية
الرئيس الأميركي
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