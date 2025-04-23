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زعماء العالم الذين سيحضرون جنازة البابا فرنسيس

ساحة القديس بطرس في الفاتيكان
23 ابريل 2025 20:46

تشهد جنازة البابا فرنسيس، المقررة يوم السبت المقبل، في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، مشاركة عدد من الزعماء والقادة العالميين.
وفيما يلي أبرز من أعلنوا عزمهم حضور مراسم الجنازة:
الولايات المتحدة: الرئيس دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب.
الأرجنتين: الرئيس خافيير ميلي.
بلجيكا: الملك فيليب، والملكة ماتيلد، ورئيس الوزراء بارت دي ويفر.
بريطانيا: الأمير وليام، ورئيس الوزراء كير ستارمر.
البرازيل: الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والسيدة الأولى جانجا لولا دا سيلفا.
كرواتيا: الرئيس زوران ميلانوفيتش.
قبرص: الرئيس نيكوس خريستودوليديس.
جمهورية التشيك: رئيس الوزراء بيتر فيالا.
إستونيا: الرئيس آلار كاريس.
جمهورية الدومينيكان: الرئيس لويس أبي نادر.
الاتحاد الأوروبي: رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا.
تيمور الشرقية: الرئيس خوسيه راموس هورتا.
الإكوادور: الرئيس دانييل نوبوا.
فنلندا: الرئيس ألكسندر ستاب.
فرنسا: الرئيس إيمانويل ماكرون.
ألمانيا: الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، والمستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس.
اليونان: رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.
المجر: الرئيس تاماس سوليوك.
إيطاليا: الرئيس سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجا ميلوني.
أيرلندا: رئيس الوزراء مايكل مارتن.
لاتفيا: الرئيس إدجارز رينكيفيتش.
ليتوانيا: الرئيس جيتاناس نوسيدا.
مولدوفا: الرئيسة مايا ساندو.
هولندا: رئيس الوزراء ديك شوف.
نيوزيلندا: رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون.
النرويج: ولي العهد الأمير هاكون، وولية العهد الأميرة ميته ماريت.
الفلبين: الرئيس فرديناند ماركوس الابن.
بولندا: الرئيس أندريه دودا.
البرتغال: الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا، ورئيس الوزراء لويس مونتينيجرو.
رومانيا: الرئيس المؤقت إيلي بولوجان.
إسبانيا: الملك فيليبي، والملكة ليتيثيا.
السويد: الملك كارل السادس عشر جوستاف، والملكة سيلفيا، ورئيس الوزراء أولف كريسترسون.
سويسرا: الرئيسة كارين كيلر-سوتر.
أوكرانيا: الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
الأمم المتحدة: الأمين العام أنطونيو جوتيريش.

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