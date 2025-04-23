زعماء العالم الذين سيحضرون جنازة البابا فرنسيس

تشهد جنازة البابا فرنسيس، المقررة يوم السبت المقبل، في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، مشاركة عدد من الزعماء والقادة العالميين.

وفيما يلي أبرز من أعلنوا عزمهم حضور مراسم الجنازة:

الولايات المتحدة: الرئيس دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب.

الأرجنتين: الرئيس خافيير ميلي.

بلجيكا: الملك فيليب، والملكة ماتيلد، ورئيس الوزراء بارت دي ويفر.

بريطانيا: الأمير وليام، ورئيس الوزراء كير ستارمر.

البرازيل: الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والسيدة الأولى جانجا لولا دا سيلفا.

كرواتيا: الرئيس زوران ميلانوفيتش.

قبرص: الرئيس نيكوس خريستودوليديس.

جمهورية التشيك: رئيس الوزراء بيتر فيالا.

إستونيا: الرئيس آلار كاريس.

جمهورية الدومينيكان: الرئيس لويس أبي نادر.

الاتحاد الأوروبي: رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا.

تيمور الشرقية: الرئيس خوسيه راموس هورتا.

الإكوادور: الرئيس دانييل نوبوا.

فنلندا: الرئيس ألكسندر ستاب.

فرنسا: الرئيس إيمانويل ماكرون.

ألمانيا: الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، والمستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس.

اليونان: رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

المجر: الرئيس تاماس سوليوك.

إيطاليا: الرئيس سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

أيرلندا: رئيس الوزراء مايكل مارتن.

لاتفيا: الرئيس إدجارز رينكيفيتش.

ليتوانيا: الرئيس جيتاناس نوسيدا.

مولدوفا: الرئيسة مايا ساندو.

هولندا: رئيس الوزراء ديك شوف.

نيوزيلندا: رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون.

النرويج: ولي العهد الأمير هاكون، وولية العهد الأميرة ميته ماريت.

الفلبين: الرئيس فرديناند ماركوس الابن.

بولندا: الرئيس أندريه دودا.

البرتغال: الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا، ورئيس الوزراء لويس مونتينيجرو.

رومانيا: الرئيس المؤقت إيلي بولوجان.

إسبانيا: الملك فيليبي، والملكة ليتيثيا.

السويد: الملك كارل السادس عشر جوستاف، والملكة سيلفيا، ورئيس الوزراء أولف كريسترسون.

سويسرا: الرئيسة كارين كيلر-سوتر.

أوكرانيا: الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

الأمم المتحدة: الأمين العام أنطونيو جوتيريش.