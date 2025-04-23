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وفاة 416 مريض كلى في غزة بسبب نقص العلاج

امرأة فلسطينية تعتني بطفلها المريض في مستشفى بمدينة خان يونس (أرشيفية)
24 ابريل 2025 01:52

غزة (الاتحاد)

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توفي أكثر من 400 مريض كلى في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، في ظل تدهور مستمر للمنظومة الصحية في القطاع المحاصر، بحسب ما أفادت به مصادر طبية فلسطينية أمس. 
وتمثل هذه الوفيات نحو 42 % من مرضى الكلى الذين كانوا يتلقون العلاج في غزة قبل الحرب.
وقال الدكتور عبد القيشاوي، رئيس قسم الكلى في غزة، إن عدد مرضى الكلى في القطاع كان يناهز 1100 مريض قبل اندلاع الحرب، إلا أن ما لا يقل عن 416 منهم فقدوا حياتهم خلال الأشهر الأخيرة نتيجة النقص الحاد في الموارد الطبية. وأوضح القيشاوي أن المستشفيات اضطرت إلى تقليص عدد جلسات غسيل الكلى من ثلاث إلى جلستين أسبوعيًا لكل مريض، في محاولة لتقليل الخسائر البشرية. 
لكنه حذر من أن هذا الإجراء، إذا استمر، قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة بسبب تراكم السموم في أجسام المرضى. 
وأشار إلى أن تدفق الجرحى والنازحين من مناطق الاشتباكات نحو المستشفيات في وسط وغرب غزة زاد من العبء على المرافق الصحية، مما تسبب في تقليص ساعات تشغيل وحدات الغسيل وازدحام المرضى في أوضاع صعبة للغاية.

فلسطين
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