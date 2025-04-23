واشنطن تهدد كييف بالانسحاب من محادثات السلام

تجدد الخلاف بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء بخصوص جهود إنهاء الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات، إذ انتقد ترامب زيلينسكي لرفضه الاعتراف بسيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم.

وقال نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس، إن على روسيا وأوكرانيا الموافقة على مقترح السلام الأميركي وإلا "انسحبت الولايات المتحدة من العملية"، في تكرار لتحذير وجهه ترامب الأسبوع الماضي.

وفي حديثه للصحفيين في الهند، قال فانس، إن المقترح يدعو إلى تجميد الحدود "عند مستوى قريب من الوضع الحالي" و"تسوية دبلوماسية طويلة الأمد من المأمول أن تفضي إلى سلام دائم".

وأضاف "السبيل الوحيد لوقف القتل فعليا هو أن يلقي الجيشان أسلحتهما لتجميد هذا الأمر".