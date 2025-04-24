ترامب يحيي أول 100 يوم من ولايته بتجمع في ميشيجان

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاحتفال بمرور أول 100 يوم له في منصبه الأسبوع المقبل بعقد تجمع جماهيري في ولاية ميشيجان، وهو أول تجمع له منذ عودته إلى البيت الأبيض في وقت سابق من هذا العام. وأعلنت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن ترامب سيزور مقاطعة ماكومب يوم الثلاثاء، وهي منطقة تقع شمال مدينة ديترويت. وقالت ليفيت الأربعاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "الرئيس ترامب متحمس للعودة إلى ولاية ميشيجان العظيمة الثلاثاء المقبل، حيث سيقيم تجمعا في مقاطعة ماكومب للاحتفال بأول 100 يوم". ويعقد التجمع قبل يوم من مرور 100 يوم على تولي ترامب الرئاسة، وهي محطة تقليدية تستخدم لقياس مدى تقدم الرئيس في تنفيذ وعوده الانتخابية. وتعد ميشيجان من الولايات الحاسمة التي انتزعها ترامب من الديموقراطيين العام الماضي في طريقه للعودة إلى البيت الأبيض. ومنذ توليه المنصب، لم يقم ترامب برحلات كثيرة، باستثناء بعض الرحلات الشخصية في عطلات نهاية الأسبوع. وكانت زيارته الرسمية الوحيدة في ولايته الثانية خلال الأسبوع الأول، حينما زار مناطق منكوبة في نورث كارولاينا وكاليفورنيا، كما نظم فعالية في لاس فيجاس.