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ترامب يلوح بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين

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24 ابريل 2025 07:58

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إن رسوماً جمركية جديدة على الواردات القادمة من الصين قد يتم فرضها "في غضون أسبوعين أو ثلاثة"، في ظل استمرار الأزمة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال ترامب من المكتب البيضاوي: "إذا لم يكن هناك اتفاق مع شركة أو دولة، فسوف نفرض الرسوم الجمركية.
لقد فرضناها بالفعل".

وأضاف: "نعتقد أن هذا سيحدث، يمكنني القول خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلين.

حينما تقول: أعتقد ذلك، فهذا يعني أننا خلال أسبوعين أو ثلاثة سنحدد الرقم، وسنفرض الرسوم الجمركية، وربما يكون ذلك على الصين أيضاً". وفي رده على سؤال أحد الصحفيين عما إذا كانت هناك محادثات مباشرة تجري بين الولايات المتحدة والصين، قال ترامب: "نعم، بالطبع، كل يوم".

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وعندما سئل عن مدى قربه من خفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، أجاب: "هذا يعتمد عليهم". وكان ترامب قد أعلن في أوائل أبريل أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً شاملة لا تقل عن 10% على جميع الواردات إلى البلاد، إلى جانب رسوم إضافية على مجموعة من الشركاء التجاريين، مما تسبب في اضطرابات كبيرة في أسواق المال والأسهم.

وبينما تم تعليق العديد من الرسوم المخطط لها لمدة 90 يوماً لإتاحة المجال للمفاوضات التجارية، لا تزال هناك رسوم خاصة تصل إلى 145% مفروضة على السلع الصينية. وردت بكين بفرض رسوم جمركية تصل إلى 125% على المنتجات الأميركية.

المصدر: وكالات
الصين
ترامب
الولايات المتحدة الأميركية
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