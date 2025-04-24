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وداع مهيب للبابا فرنسيس وسط حشود غفيرة من حول العالم

وداع مهيب للبابا فرنسيس وسط حشود غفيرة من حول العالم
24 ابريل 2025 09:13

شارك مشيعون من جميع أنحاء العالم في موكب بطيء ومتدرج عبر الممر الرئيسي لكاتدرائية القديس بطرس، لإلقاء النظرة الأخيرة على البابا فرنسيس.

ومن المقرر أن تستأنف مراسم التوديع العلني اليوم الخميس، بعد أن بدأت الأربعاء وسط إقبال كبير، دفع الفاتيكان إلى التفكير في تمديد ساعات الزيارة لتلبية الطلب.

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استمرار توافد الحشود لإلقاء نظرة وداع على البابا فرنسيس


ووفقاً للسلطات، زار نحو 20 ألف شخص الكاتدرائية خلال أول 8 ساعات ونصف الساعة. وبحلول مساء الأربعاء، قدر وقت الانتظار بثلاث إلى أربع ساعات، مع تزايد الأعداد.

وقال أحد مسؤولي تنظيم الحشود إن وقت الانتظار قد يكون أقرب إلى خمس ساعات.

ومن المقرر إقامة قداس جنائزي بعد ثلاثة أيام من العرض العلني للجثمان، وذلك يوم السبت في ساحة القديس بطرس، بحضور رؤساء دول وحكومات وشخصيات بارزة، قبل أن يدفن البابا في حجرة داخل كاتدرائية "سانتا ماريا ماجوري" . 

المصدر: وكالات
البابا فرنسيس
كاتدرائية
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