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بريطانيا تدرس فرض حظر على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي

وزير العلوم والتكنولوجيا البريطاني، بيتر كايل
24 ابريل 2025 11:47

كشف وزير العلوم والتكنولوجيا البريطاني، بيتر كايل، أن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين الأطفال يعد من بين مجموعة من الخطط التي تدرس الحكومة البريطانية القيام بها، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا). وقال كايل لصحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية إنه "يراقب عن كثب" حظر تطبيق "تيك توك" بين المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، كما يدرس استخدام أدوات تمكن أولياء الأمور من وقف استخدام التطبيق في أوقات محددة، مضيفا: "أدرس هذه الأمور". وأوضح: "لن أتخذ أي إجراء من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على كل طفل في البلاد من دون التأكد من وجود أدلة تدعمه". ويأتي الاقتراح وسط مخاوف من تأثير الطبيعة "الإدمانية" لوسائل التواصل الاجتماعي على جداول النوم وتعطيل الدراسة والحياة الأسرية.

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المصدر: وكالات
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