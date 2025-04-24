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الصين تطلق رحلة إلى الفضاء تحمل 3 رواد

الصين تطلق رحلة إلى الفضاء تحمل 3 رواد
24 ابريل 2025 16:59

أطلقت الصين رحلة إلى الفضاء تحمل 3 رواد ليحلوا محل طاقم محطة الفضاء الصينية تيانجونج، فيما يمثل خطوة أخرى ضمن طموحات البلاد لإرسال مهمة مأهولة إلى سطح القمر واستكشاف كوكب المريخ.
وتم إطلاق مركبة الفضاء المأهولة "شنتشو20-" كما هو مخطط لها على متن الصاروخ الصيني العملاق "لونج مارش 2 إف"، في تمام الساعة 0517 مساء بالتوقيت المحلي (0917 بتوقيت جرينتش).
ومن المقرر أن تصل إلى محطة الفضاء الصينية تيانجونج بعد حوالي 6.5 ساعة. وانطلق الصاروخ من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية الواقع على حافة صحراء جوبي في شمال غرب الصين.
ومن المقرر أن تبقى المركبة الفضائية في الفضاء قبل عودة الطاقم الحالي.  

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المصدر: د ب أ
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