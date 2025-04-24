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مقتل العشرات من جماعة الشباب في الصومال

عناصر من الجيش الصومالي خلال ملاحقة إرهابيي جماعة الشباب
24 ابريل 2025 18:57

أعلنت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الصومالية،  اليوم الخميس، أن "قوات الجيش الوطني تمكنت من تصفية أكثر من 40 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية في عمليتين منفصلتين بمحافظة شبيلي الوسطى في وسط البلاد.
ووفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الصومالية (صونا) "جاءت العملية الأولى عقب محاولة يائسة لمهاجمة منطقة ورغاطي، حيث تصدت لهم قوات الجيش، وأسفر التصدي البطولي عن مقتل 22 مسلحا من عناصر" جماعة الشباب.
وأشارت الوكالة إلى أنه "نفذت القوات المسلحة عملية نوعية في منطقة لابي غولي الواقعة شمال غرب ورغاطي، والتي كانت تحاول فيها الميليشيات إعادة تنظيم صفوفها، وأسفرت العملية عن مقتل 20 عنصرا إضافيا من الجماعة الإرهابية".
وأكدت الوزارة أن "المنطقة باتت تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة، فيما لا تزال عمليات التمشيط والتقييم الميداني جارية".
وثمنت وزارة الإعلام "دور الجيش الوطني وأهالي المنطقة في إحباط الهجوم" وتكبيد الجماعة "خسائر فادحة"، مؤكدة "استمرار العمليات العسكرية حتى القضاء التام على فلول الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار في كافة أرجاء البلاد". 

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المصدر: وكالات
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