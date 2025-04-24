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ترامب يدلي بتصريحات بشأن محادثات تجارية مع الصين

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
24 ابريل 2025 21:15

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، تأكيد الصين بأن البلدين لم يعقدا محادثات لتخفيف حدة الخلاف جراء الرسوم الجمركية المتبادلة بين البلدين، وأكد ترامب عقد اجتماعات في وقت سابق من اليوم.
وقال للصحفيين "عقدوا اجتماعا هذا الصباح".
ورفض تحديد هوية من يتحدث عنهم قائلا "لا يهم من هم. ربما نكشف عن ذلك لاحقا، لكنهم عقدوا اجتماعات هذا الصباح، ونحن نجتمع مع الصين".
وقالت الصين، في وقت سابق اليوم الخميس، إنها لم تعقد محادثات تجارية مع الولايات المتحدة رغم تصريحات الحكومة الأميركية المتكررة بأن البلدين على تواصل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون في إفادة صحفية "لم تجر الصين والولايات المتحدة مشاورات أو مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية. وبالتالي، من غير المحتمل (أن يكون قد تم) التوصل إلى اتفاق"، واصفا التقارير الإعلامية عن ذلك بأنها "أخبار كاذبة".
بلغت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة التي فرضها ترامب 145% على العديد من المنتجات الصينية، بينما ردت بكين بفرض رسوم جديدة بنسبة 125% على الواردات من الولايات المتحدة. 
كان ترامب قد صرح للصحافيين، أمس الأربعاء، أن بلاده ستتوصل إلى "اتفاق عادل مع الصين"، مضيفا أن المحادثات مع بكين "نشطة".

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المصدر: وكالات
دونالد ترامب
الرسوم الجمركية
مباحثات تجارية
الصين
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