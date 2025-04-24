العراق والتحالف الدولي يبحثان الحرب ضد الإرهاب

هدى جاسم (بغداد)

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني مع قائد قوات التحالف الدولي، كيفن ليهي، أمس، الحرب ضد الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار في سوريا.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان، إن ذلك جاء لدى استقبال الجانبين السوداني قائد قوات التحالف حيث استعرضا بالتفصيل الأوضاع الأمنية وتحركات «داعش».

وأضاف البيان، أن الطرفين تطرقا إلى العلاقات الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة في ظل التحديات الراهنة والاستمرار بمحاربة الإرهاب.

ونقل البيان عن الجانبين تأكيدهما ضرورة العمل على دعم أمن سوريا واستقرارها وعدم التدخل بشؤونها وتحقيق الأمن والسلام في عموم المنطقة.