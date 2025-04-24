مقتل 54 جندياً بهجوم إرهابي في بنين

كوتونو (وكالات)

قالت حكومة بنين، إن إرهابيين قتلوا 54 جندياً الأسبوع الماضي في هجوم على مراكز عسكرية في منطقة حدودية مع بوركينا فاسو والنيجر.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة ويلفريد لياندر هونغبيدجي الحصيلة الجديدة في مؤتمر صحفي تناول فيه الهجوم الذي وقع في 17 أبريل في متنزه دبليو في شمال بنين.

وكانت السلطات أعلنت مقتل 8 جنود في الهجوم.

وهذه هي الحصيلة الرسمية الأكثر فداحة منذ بدأت الهجمات الإرهابية في شمال البلاد.

وتبنّى تنظيم «القاعدة» الهجوم وقد أشار حينها إلى مقتل 70 جندياً.

وأقرّ المتحدث بالحكومة بأن العدد «وإن ليس 70... هو كبير».

وقال إنّ «الجنود الذين سقطوا هم أولادنا وآباؤنا وأصدقاؤنا».