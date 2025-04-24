الجمعة 25 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تحذيرات من تفاقم أزمة السيولة النقدية بقطاع غزة

دخان يتصاعد عقب قصف إسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة (أرشيفية)
25 ابريل 2025 01:17

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
غزة.. خروج مستشفى أطفال عن الخدمة جراء القصف
قطر تؤكد استمرار الجهود لإنهاء الحرب على غزة

حذر مركز حقوقي أمس، من تفاقم أزمة السيولة النقدية بقطاع غزة، وذلك بسبب الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.
وقال المركز الحقوقي في بيان، إن «الجيش الإسرائيلي يستهدف تفكيك مقومات الحياة للسكان المدنيين، وعلى رأسها البنية المصرفية، من خلال التدمير المتعمد والحصار الشامل».
وأضاف أن «إسرائيل تمنع منذ شروعها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة البنوك والمؤسسات المصرفية من إدخال أي كمية أو نوع من السيولة النقدية إلى القطاع، بالتزامن مع استهداف مباشر لمقارّ تلك البنوك وأجهزة الصرّاف الآلي وتدميرها».
وأوضح البيان أن «هذا الوضع أجبر الغالبية الساحقة من البنوك على الإغلاق الكامل أمام السكان، وأفرز أزمة إنسانية واقتصادية خانقة تتصاعد حدتها يوماً بعد يوم، في سياق منهجي للقضاء على أي قدرة للبقاء في قطاع غزة».
وذكر المركز الحقوقي أن «العواقب الناجمة عن الشحّ الحاد في السيولة النقدية تجاوزت حدود الاحتمال إذ اضطر السكان، في ظل شلل شبه كامل في الخدمات المصرفية بما يشمل السحب والإيداع، إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على النقد، مقابل عمولات مرتفعة تستنزف ما تبقى من قدراتهم المعيشية».

أزمة السيولة
السيولة النقدية
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
الجيش الإسرائيلي
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
انتشار قوات الأمن الأردنية عند مقر لجماعة «الإخوان» في عمان بعد إغلاقه (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الإخوان».. خطوات متسارعة نحو الانهيار الشامل
اليوم 01:18
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي في بيت لاهيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. خروج مستشفى أطفال عن الخدمة جراء القصف
اليوم 01:18
رجال إطفاء أوكرانيون بموقع هجوم صاروخي في كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا: وجود قوات غربية في أوكرانيا قد يشعل حرباً عالمية
اليوم 01:18
طائرة حربية أميركية تنطلق من حاملة الطائرات «يو إس إس هاري إس ترومان» (من المصدر)
الأخبار العالمية
«سنتكوم»: العمليات العسكرية مستمرة ضد «الحوثي»
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©