تحذيرات من تفاقم أزمة السيولة النقدية بقطاع غزة

غزة (الاتحاد)

حذر مركز حقوقي أمس، من تفاقم أزمة السيولة النقدية بقطاع غزة، وذلك بسبب الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وقال المركز الحقوقي في بيان، إن «الجيش الإسرائيلي يستهدف تفكيك مقومات الحياة للسكان المدنيين، وعلى رأسها البنية المصرفية، من خلال التدمير المتعمد والحصار الشامل».

وأضاف أن «إسرائيل تمنع منذ شروعها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة البنوك والمؤسسات المصرفية من إدخال أي كمية أو نوع من السيولة النقدية إلى القطاع، بالتزامن مع استهداف مباشر لمقارّ تلك البنوك وأجهزة الصرّاف الآلي وتدميرها».

وأوضح البيان أن «هذا الوضع أجبر الغالبية الساحقة من البنوك على الإغلاق الكامل أمام السكان، وأفرز أزمة إنسانية واقتصادية خانقة تتصاعد حدتها يوماً بعد يوم، في سياق منهجي للقضاء على أي قدرة للبقاء في قطاع غزة».

وذكر المركز الحقوقي أن «العواقب الناجمة عن الشحّ الحاد في السيولة النقدية تجاوزت حدود الاحتمال إذ اضطر السكان، في ظل شلل شبه كامل في الخدمات المصرفية بما يشمل السحب والإيداع، إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على النقد، مقابل عمولات مرتفعة تستنزف ما تبقى من قدراتهم المعيشية».