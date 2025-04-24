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مصر: حل الدولتين الضمان الوحيد للسلام الدائم

عائلات فلسطينية تنزح من شمال القطاع إلى جنوبه (أرشيفية)
25 ابريل 2025 01:17

القاهرة (الاتحاد)

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أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، رفض بلاده تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو تصفية القضية الفلسطينية، مشدداً على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة في إطار حل الدولتين يمثل الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده الرئيس السيسي مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني تناولا خلاله مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وسوريا وليبيا والسودان إلى جانب أمن الملاحة في مضيق باب المندب.
ونقل البيان عن السيسي تشديده على حرص مصر على استقرار تلك الدول وحماية مقدرات شعوبها ووحدتها وعلى أهمية تسوية الخلافات بالوسائل السلمية والسعي الحثيث لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة.
واستعرض الرئيس المصري في هذا الإطار جهود بلاده لإيقاف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
من ناحيته، أعرب الوزير تاياني وفقاً للبيان عن تقدير إيطاليا لجهود الوساطة التي تقوم بها مصر لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً دعم بلاده لخطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة التي طرحتها مصر وحظيت بتأييد عربي وإسلامي.

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فلسطين
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عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري
التهجير الإسرائيلي
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الاعتراف بفلسطين
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