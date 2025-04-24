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ترامب: الأيام المقبلة مهمة لمساعي السلام في أوكرانيا

ترامب خلال استقباله رئيس وزراء النرويج
24 ابريل 2025 22:35

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الأيام القليلة المقبلة ستكون بالغة الأهمية لمساعيه للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الأزمة الأوكرانية.
وأكد أنه يضغط بشدة على روسيا للموافقة على إنهاء الأزمة. 
وقال ترامب "نضغط بشدة على روسيا، وروسيا تعلم ذلك".
وقال الرئيس الأميركي إنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستمع إليه بشأن أوكرانيا، وذلك بعد حثه لنظيره الروسي، في منشور على منصة (تروث سوشيال) في وقت سابق من اليوم الخميس، على وقف القتال.
ولدى دخول ترامب للبيت الأبيض برفقة رئيس وزراء النرويج، سأله أحد الصحفيين عما إذا كان يعتقد أن بوتين سيستمع إليه، فأجاب "بالتأكيد".
وقال الرئيس الأميركي إنه حدد لنفسه مهلة لإنهاء الأزمة وإن على البلدين إجراء مفاوضات.
وتعهد ترامب، خلال حملته الانتخابية، بإنهاء الأزمة في أول يوم له في المنصب.
وقال للصحفيين في البيت الأبيض قبيل اجتماعه مع رئيس وزراء النرويج "لدي مهلة حددتها لنفسي".

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المصدر: وكالات
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