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قتلى جراء عنف العصابات في هايتي للسيطرة على العاصمة

زعيم عصابة في هايتي يطلق النار
24 ابريل 2025 23:56

قال مسؤول، اليوم الخميس، إن عصابات تحاول السيطرة على عاصمة هايتي، قتلت ما لا يقل عن أربعة جنود وأربعة مدنيين مسلحين، يعملون مع هيئات إنفاذ القانون لحماية مجتمعاتهم.
وقال ليونيل لازاري المتحدث باسم الشرطة الوطنية في هايتي لإذاعة الكاريبي إن جنديين  اثنين وأربعة مدنيين قتلوا في منطقة "كينسكوف"، التي كانت سلمية فيما سبق  وتقع على ضواحي العاصمة بورت أو برنس.
أضاف لازاري أن جنديين آخرين وعدد غير معلوم من المدنيين قتلوا في منطقة "باكوت" داخل العاصمة.
وكانت الحكومة قد قالت، مساء أمس الأربعاء، إن ما لا يقل عن أربعة رجال شرطة ومدنيين مسلحين من منطقة "كاناب-فيرت"، إحدى المناطق القليلة التي لا تسيطر عليها العصابات، قتلوا في هجمات.
ودان المجلس الرئاسي الانتقالي في هايتي ومكتب رئيس الوزراء الهجمات في بيانات منفصلة، وقالا إن عدة أشخاص أصيبوا في الهجمات.
ويذكر أن العصابات، التي تسيطر على ما لا يقل عن 85% من بورت أو برنس، شنت هجمات مؤخرا على المناطق التي كانت سلمية سابقا، التي تحاول الشرطة والمدنيون المسلحون حمايتها.

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المصدر: د ب أ
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