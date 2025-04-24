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حريق غابات يلتهم مساحة شاسعة في ولاية نبراسكا

حريق غابات في الولايات المتحدة (أرشيفية)
25 ابريل 2025 01:16

اجتاح حريق غابات منطقة وعرة في ولاية نبراسكا الأميركية، وامتد ليغطي أكثر من 6600 فدان، لكن بحلول الخميس، تمكن مئات رجال الإطفاء من احتواء نحو 40 % من الحريق.
وقالت جيسيكا بوزيل، نائبة مدير الطوارئ في مقاطعتي "براون" و"روك"، إن حريق "بلوم كريك" بدأ، بعد ظهر يوم الاثنين، نتيجة عملية حرق متحكم فيها خرجت عن السيطرة.
وأضافت بوزيل أن الحريق، الذي التهم 6631 فدنا (2683 هكتارا)، ينتشر بشكل رئيسي في مناطق وديان شديدة الانحدار ووعرة، إضافة إلى بعض المناطق العشبية أيضا.
وتعد "جونستاون"، التي يبلغ عدد سكانها نحو 60 شخصا، أقرب بلدة إلى موقع الحريق في منطقة "ساندهيلز" الواقعة في الجزء الشمالي الأوسط من ولاية نبراسكا. 

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