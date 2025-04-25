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الاستعدادات النهائية لجنازة البابا فرنسيس

الاستعدادات النهائية لجنازة البابا فرنسيس
25 ابريل 2025 12:41

ينهي الفاتيكان الجمعة الاستعدادات لجنازة البابا فرنسيس التي ستقام صباح السبت في ساحة القديس بطرس في روما.

ومنذ الأربعاء، توافد أكثر من 128 ألف شخص لإلقاء نظرة أخيرة على جثمان البابا الأرجنتيني في بازيليك القديس بطرس في روما، وفق الفاتيكان.

ويفترض أن يصل إلى روما الجمعة معظم رؤساء الدول الخمسين والملوك العشرة الذين أكدوا حتى الآن حضورهم جنازة البابا، ومن بينهم الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في حين قدّر الدفاع المدني الإيطالي أن عدد المشاركين سيكون "مئات آلاف".
ووضعت السلطات الإيطالية والفاتيكان المنطقة المحيطة ببازيليك القديس بطرس تحت إجراءات أمنية مشددة، مع نشر آلاف المتطوعين وعناصر إنفاذ القانون، ونظام مضاد للطائرات المسيّرة، وقناصة على أسطح المنازل، وطائرات مقاتلة جاهزة للإقلاع.




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