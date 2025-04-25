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استمرار الهزات الارتدادية في إسطنبول

استمرار الهزات الارتدادية في إسطنبول
25 ابريل 2025 15:04

استمرت الهزات الارتدادية في إسطنبول اليوم الجمعة، بعد يومين من تعرض المدينة التركية لزلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر أسفر عن إصابة 200 شخص.
وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أنه تم تسجيل سلسلة من الهزات الأرضية التي بلغت شدتها 4.5 درجة على مقياس ريختر خارج المدينة مباشرة صباح اليوم.
واختار العديد من الأشخاص قضاء ليلتهم في أماكن مفتوحة مجددا وسط مخاوف من تعرض إسطنبول لزلزال قوي آخر، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية. ونقلت تقارير إعلامية تركية عن بعض الخبراء قولهم إنهم يتوقعون حدوث زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر. وتأتي الهزات الارتدادية بعد وقوع زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر أول أمس الأربعاء في بحر مرمرة، قبالة أكبر المدن التركية.

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المصدر: د ب أ
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تركيا
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