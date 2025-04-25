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مبعوث واشنطن في موسكو لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا

مبعوث واشنطن في موسكو لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا
25 ابريل 2025 16:20

 وصل المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إلى موسكو لإجراء مزيد من المحادثات بشأن اتفاق السلام في أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الجمعة.
وكانت كل من الولايات المتحدة وروسيا قد أعلنتا في وقت سابق عن إجراء مزيد من المحادثات دون تحديد موعد محدد.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد ذكر في وقت سابق أن أجزاء من اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا لا يزال بحاجة إلى "ضبط بشكل دقيق"، على الرغم من أنه يعتقد أن العملية تتحرك في الاتجاه الصحيح.
وقال لافروف لشبكة "سي بي إس" الأميركية مساء أمس الخميس: "لا تزال هناك بعض النقاط المحددة - العناصر - في هذا الاتفاق التي تحتاج إلى ضبط دقيق ونحن منشغلون بهذه العملية تحديدا".
وأضاف لافروف "هناك العديد من المؤشرات على أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح"، مضيفا أن روسيا "مستعدة للتوصل إلى اتفاق".
والتقى ويتكوف بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن ثلاث مرات من قبل وتحدث دائما بشكل إيجابي عن زعيم الكرملين بعد اللقاء.
ومن المتوقع أن يلتقي ويتكوف مع بوتين مرة أخرى اليوم الجمعة، حيث ينظر إلى المحادثات أيضا على أنها تمهد الطريق لاجتماع محتمل بين زعيم الكرملين والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

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المصدر: د ب أ
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