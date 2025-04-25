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مقتل جنرال روسي بارز في انفجار سيارة

السيارة متفحمة
25 ابريل 2025 18:00

قتل جنرال روسي بارز في انفجار سيارة قرب العاصمة موسكو، اليوم الجمعة، حسبما أفادت لجنة التحقيق الوطنية التي فتحت تحقيقا في "جريمة قتل" عقب الحادث الناجم عن "تفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع".
لم تشر السلطات الروسية بعد إلى طرف محتمل وراء التفجير.
وقالت اللجنة، في بيان، إنّ الضحية هو الجنرال إياروسلاف موسكاليك "نائب رئيس الإدارة العامّة للعمليات في هيئة الأركان العامة" للقوات المسلّحة الروسية.
وأفادت بأنّ الانفجار وقع في بلدة "بالاشيخا" على مسافة كيلومترات شرق العاصمة الروسية.
وأظهرت صور، نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، سيارة تشتعل فيها النيران، بينما كانت متوقّفة بالقرب من مبانٍ سكنية.
كذلك، أظهرت لقطات من كاميرات مراقبة نشرتها مؤسسة "إزفيستيا" الإعلامية الروسية، انفجارا كبيرا في سيارة وتطايُر شظايا، بينما كان شخص يقترب من السيارة.

المصدر: آ ف ب
انفجار سيارة
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مقتل
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