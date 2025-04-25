بوتين يبحث أزمة أوكرانيا مع مبعوث ترامب

اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في العاصمة موسكو، اليوم الجمعة، فيما وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها لحظة مهمة في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.

ويقوم ويتكوف بدور المحاور الرئيسي لواشنطن مع بوتين في ظل سعي ترامب للتوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع. وعقد بالفعل ثلاثة اجتماعات مطولة مع الرئيس الروسي.

وأظهر مقطع فيديو، نشره الكرملين، ويتكوف وبوتين وهما يتصافحان ويتبادلان المجاملات قبل الجلوس إلى طاولة بيضاوية بيضاء.

ورافق بوتين مستشاره للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف والمبعوث الخاص المعني بشؤون الاستثمار كيريل دميترييف.

تأتي زيارة ويتكوف الأحدث إلى موسكو بعد يوم من انتقاد ترامب لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة على كييف وأسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل.

وتحدث ترامب أيضا عن إحراز تقدم كبير في محادثات السلام.

وقال ترامب، للصحفيين أمس الخميس "الأيام القليلة القادمة ستكون بالغة الأهمية. هناك اجتماعات تُعقد الآن... أعتقد أننا سنبرم اتفاقا... وأعتقد أننا نقترب كثيرا من ذلك".