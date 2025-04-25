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قتلى بنيران مسلحين على منجم للذهب في نيجيريا

عمال في منجم ذهب يدوي في نيجيريا
25 ابريل 2025 20:54

قتل 19 شخصا على الأقل بنيران مسلحين في هجوم على منجم يدوي للذهب في ولاية زامفارا بشمال غرب نيجيريا، وفق ما أفاد مسؤول في نقابة محلية لقطاع المناجم.
وقال المسؤول يحيى أدامو غوبيراوا إن "عصابات هاجمت المنجم ظهرا وقتلت 19 شخصا بينهم خمسة عناصر يتولون حماية العمال"، فيما مصدر آخر في نيجيريا إلى سقوط 20 قتيلا.
وأكد المصدر الثاني أن العصابات "توجهت مباشرة إلى منجم الذهب وقتلت 14 عاملا على الفور، ولكن عثر لاحقا على المزيد من الجثث".
وقالت الشرطة إنها لا تزال تتحقق من معلومات حول الاعتداء الذي وقع في قرية في منطقة "مارو".
زامفارا هي واحدة من عدة ولايات في شمال غرب ووسط نيجيريا ترهبها العصابات الإجرامية، التي يطلق عليها السكان المحليون اسم "قطاع الطرق".
ووصف غوبيراوا الهجوم بأنه "غير مبرر"، وقال إن المهاجمين دهموا الموقع للمرة الأولى الثلاثاء "ولكن تم صدهم". 
وأشار إلى أنهم عادوا، أمس الخميس "بأعداد أكبر بكثير وسحقوا عمال المنجم والحراس"، موضحا أنهم كانوا "أفضل تسليحا لأنهم استخدموا أسلحة ثقيلة".
وكان المنجم افتتح مؤخرا على مشارف القرية، وقال غوبيراوا "نعتقد أنهم هاجموا الموقع لأنهم لم يكونوا مشاركين في إدارته".

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