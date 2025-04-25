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اعتقال قاضية عرقلت عملية تتعلق بالهجرة في أميركا

القاضية هانا دوجان المتهمة بمساعدة رجل على الهروب من قوانين الهجرة
25 ابريل 2025 21:58

أطلقت محكمة اتحادية في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن الأميركية سراح القاضية هانا دوجان التي اعتقلها مكتب التحقيقات الاتحادي في وقت سابق اليوم الجمعة، بتهمة مساعدة رجل على الهروب من  مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة.
وستمثل القاضية مجددا أمام المحكمة في 15 مايو المقبل.
وقال كريج ماستانتونو محامي القاضية، خلال جلسة الاستماع "القاضية دوجان تأسف بشدة وتحتج على اعتقالها". 
وفي شكوى جنائية، قالت وزارة العدل الأميركية إن هانا دوجان، قاضية دائرة مقاطعة ميلووكي، رفضت تسليم الرجل بعد حضور مسؤولي الهجرة لاعتقاله في قاعة المحكمة في 18 أبريل الجاري، وأنها حاولت مساعدته على التهرب من الاعتقال من خلال السماح له بالخروج من باب هيئة المحلفين.
واتُهمت دوجان بعرقلة الإجراءات وإخفاء شخص لمنع اعتقاله.
وقال مسؤول أميركي إن دوجان أُلقي القبض عليها في مقر عملها صباح اليوم.

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المصدر: وكالات
قاضية
الهجرة
الولايات المتحدة
مكتب التحقيقات الاتحادي
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