خادم الحرمين يشيد بإنجازات السعودية خلال أقل من عقد من الزمن

أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية بإنجازات المملكة خلال أقل من عقد من الزمن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن خادم الحرمين قوله "نحمد الله على ما تحقق لبلادنا من إنجازات خلال أقل من عقد من الزمن؛ جعلت منها نموذجًا عالميًا في التحولات على كافة المستويات".

جاء ذلك بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 للعام 2024.

وأضاف الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود "إننا إذ نعتز بما قدمه أبناء الوطن الذين سخّروا جهودهم للمُضي به نحو التقدم والازدهار، سنواصل معًا مسيرة البناء لتحقيق المزيد من التنمية المُستدامة المنشودة للأجيال القادمة".