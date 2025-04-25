السيسي: مصر تقف سداً منيعاً أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية

القاهرة (الاتحاد)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، أن بلاده «تقف كما عهدها التاريخ سداً منيعاً أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية»، مشدداً على أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي في بيان صحفي أن ذلك جاء في كلمة للرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 43 لتحرير سيناء.

وقال السيسي في كلمته إن إعادة إعمار قطاع غزة يجب أن يتم وفقاً للخطة العربية الإسلامية من دون أي شكل من أشكال التهجير حفاظاً على الحقوق المشروعة للفلسطينيين وصوناً للأمن القومي المصري.

وأضاف، أنه «في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة تستمر الحرب في قطاع غزة لتدمر الأخضر واليابس وتسقط عشرات الآلاف من الضحايا في مأساة إنسانية مشينة ستظل محفورة في التاريخ».

وذكر أنه «منذ اللحظة الأولى كان موقف مصر جليا لا لبس فيه»، مطالباً بإيقاف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية ورافضاً لأي تهجير للفلسطينيين خارج أرضهم.