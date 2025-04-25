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84 قتيلاً و168 مصاباً بسلسلة غارات إسرائيلية على غزة

نساء يبكين أقاربهن الذين قضوا بغارات إسرائيلية على خان يونس (رويترز)
26 ابريل 2025 01:09

حسن الورفلي (غزة، القاهرة))

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أعلنت السلطات الصحية في غزة أمس، مقتل 84 فلسطينياً وإصابة 168 آخرين في سلسلة غارات شنتها القوات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت السلطات الصحية في تصريح صحفي، إن «هؤلاء القتلى والمصابين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية»، مشيرة إلى أن من بينهم نساء وأطفالاً فيما لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام.
وقتل 5 فلسطينيين من عائلة واحدة، أمس، في قصف إسرائيلي استهدف خيمتهم في منطقة مواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة. 
وقصف الجيش الإسرائيلي خيمة لعائلة فلسطينية في منطقة المواصي، ما أدى إلى مقتل رجل وزوجته الحامل، وأطفالهما الثلاثة، وفقاً لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا». 
وترتفع بذلك حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع من أكتوبر 2023 إلى 51439 قتيلاً و117416 مصاباً. 
وفي السياق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، أمس، ارتفاع عدد الصحفيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 212، عقب وفاة الصحفي سعيد أبو حسنين متأثراً بإصابته بقصف سابق.
سياسياً، يلتقي وفد قيادي من حركة «حماس»، اليوم السبت، مع رئيس جهاز المخابرات المصرية، وعدداً من المعنين بالملف الفلسطيني، وذلك لمناقشة سبل التوصل إلى صفقة جديدة للتبادل مع إسرائيل والدفع نحو إقرار وقف إطلاق نار دائم، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية إلى القطاع، بحسب ما أكده مصدر مصري لـ«الاتحاد».
وأوضح المصدر المصري، أن الوفد الذي يترأسه القيادي المكلف من حماس بقيادة المفاوضات خليل الحية سينقل إلى الجانب المصري رفض الحركة التام التفاوض حول أي صفقة لا تشمل وقف إطلاق نار دائم في غزة، لافتا إلى أن حماس تعارض أي طرح يهدف لإبرام صفقة جزئية أو «هدنة إنسانية» تسعى إليها إسرائيل. وأشار المصدر إلى أن وفد حماس سيطالب الوسطاء خلال لقاءه مع مسؤولي المخابرات المصرية بضرورة الضغط على إسرائيل للقبول بإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية.

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