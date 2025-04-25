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4 قتلى و3 جرحى من أفراد الأمن بانفجار في باكستان

أفراد من الشرطة الباكستانية (أرشيفية)
26 ابريل 2025 01:09

إسلام آباد (وكالات)

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قالت الشرطة الباكستانية أمس، إن 4 على الأقل من أفراد الأمن قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار وقع قرب مركبة أمنية في إقليم «بلوشستان» جنوب غربي البلاد.
وقال المسؤول بالشرطة نافيد أختر في تصريح لوسائل الإعلام إن عبوة ناسفة بدائية الصنع انفجرت قرب مركبة أمنية في منطقة «مارغيت» بمدينة «كويتا» عاصمة الإقليم.
وأكد أن 4 من أفراد الأمن قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في الانفجار، مشيراً إلى أنه جرى نقل المصابين على الفور إلى أقرب مركز طبي لتلقي العلاج فيما طوقت قوات الأمن المنطقة وبدأت عملية بحث عن الجناة.
وأدان وزير الداخلية محسن نقوي التفجير في بيان وقدم تعازيه في قوات الأمن.
ويتزامن الانفجار مع تصاعد الهجمات في باكستان لا سيما في إقليمي «خيبر بختونخوا» و«بلوشستان» المتاخمين لأفغانستان.

باكستان
الشرطة الباكستانية
قوات الأمن الباكستانية
بلوشستان
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