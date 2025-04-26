الأحد 27 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إنذار قنبلة يُخلي طائرة في فلوريدا

إنذار قنبلة يُخلي طائرة في فلوريدا
26 ابريل 2025 08:17

قال مسؤولون إنه تم العثور على مذكرة تهديد بوجود قنبلة يوم الجمعة على متن طائرة في مطار بولاية فلوريدا الأميركية مما دفع السلطات إلى إخلاء الطائرة وفرض إغلاق مؤقت، ولكن لم يتم العثور على متفجرات.
وعثرت مضيفة طيران على متن الرحلة رقم 2006 لشركة "اليجيانت ايرويز" خلال رحلة من مطار سان بطرسبرج كليرووتر إلى مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو، على المذكرة بشأن وجود قنبلة على باب المرحاض، حسبما قال مسؤولو مكتب شرطة مقاطعة بينيلاس.
وقام قائد الطائرة بإيقاف الطائرة وتم إجلاء الركاب على المدرج. وقال المسؤولون إن عناصر الشرطة يجرون تحقيقا في التهديد بوجود القنبلة وإنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات.

أخبار ذات صلة
الإمارات تختتم مشاركتها في اجتماعات «البنك الدولي» و«صندوق النقد»
خلدون المبارك يناقش مع كبار المسؤولين في واشنطن خطط الإمارات الاستثمارية في أميركا
المصدر: د ب أ
هبوط طائرة
أميركا
هبوط اضطراري
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
أطاح ريال مدريد.. برشلونة بطل كأس إسبانيا
الرياضة
أطاح ريال مدريد.. برشلونة بطل كأس إسبانيا
اليوم 03:27
التزام إماراتي راسخ في تقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوداني (أرشيفية)
الأخبار العالمية
التعليم في السودان.. تداعيات كارثية للنزاع ودعم إماراتي متواصل
اليوم 02:31
جانب من اجتماع أسعد الشيباني في مجلس الأمن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المبعوث الأممي: أهمية دعم الانتقال السياسي في سوريا
اليوم 02:31
الرئيسان ترامب وزيلينسكي خلال لقائهما أمس بالفاتيكان على هامش جنازة البابا فرنسيس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين مستعد للتفاوض مع أوكرانيا وترامب متشكك
اليوم 02:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©