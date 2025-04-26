إنذار قنبلة يُخلي طائرة في فلوريدا

قال مسؤولون إنه تم العثور على مذكرة تهديد بوجود قنبلة يوم الجمعة على متن طائرة في مطار بولاية فلوريدا الأميركية مما دفع السلطات إلى إخلاء الطائرة وفرض إغلاق مؤقت، ولكن لم يتم العثور على متفجرات.

وعثرت مضيفة طيران على متن الرحلة رقم 2006 لشركة "اليجيانت ايرويز" خلال رحلة من مطار سان بطرسبرج كليرووتر إلى مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو، على المذكرة بشأن وجود قنبلة على باب المرحاض، حسبما قال مسؤولو مكتب شرطة مقاطعة بينيلاس.

وقام قائد الطائرة بإيقاف الطائرة وتم إجلاء الركاب على المدرج. وقال المسؤولون إن عناصر الشرطة يجرون تحقيقا في التهديد بوجود القنبلة وإنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات.