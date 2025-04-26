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الرئيس الصيني يحذر من "مخاطر مرتبطة بالذكاء الاصطناعي

الرئيس الصيني يحذر من "مخاطر مرتبطة بالذكاء الاصطناعي
26 ابريل 2025 11:48

 حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ، أمس الجمعة، من أن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي توفر فرصًا كبيرة، لكنها تحمل أيضا مخاطر وتحديات غير مسبوقة.
وقال الرئيس الصيني في تصريحات نقلتها قناة "الصين المركزية": "الذكاء الاصطناعي يجلب معه فرصا تنموية غير مسبوقة، لكنه يجلب معه أيضا مخاطر وتحديات غير مسبوقة"​​​.

وأضاف أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستغير الإنتاج وأسلوب الحياة البشرية بشكل جذري، مشددًا على ضرورة تسريع تطوير وتحسين القوانين واللوائح ذات الصلة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن المبادئ الأخلاقية في البلاد.
وأشار إلى أهمية إنشاء نظام لمراقبة التكنولوجيات والتحذير من المخاطر والاستجابة لحالات الطوارئ، فضلاً عن ضمان سلامة وموثوقية وإمكانية التحكم في الذكاء الاصطناعي.

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وأوضح أن على الصين "من أجل أن تستحوذ على المبادرة وتحصل على المزايا في مجال الذكاء الاصطناعي"، تحقيق اختراق في النظريات والأساليب والأدوات الأساسية.
وقال: "يتعين علينا مواصلة تعزيز البحث الأساسي، والتركيز على إتقان الرقائق عالية الأداء، والبرمجيات الأساسية وغيرها من التقنيات الرئيسية، وبناء نظام مستقل ومنظم ومنسق للأجهزة والبرمجيات الأساسية للذكاء الاصطناعي".
وبحسب الرئيس الصيني، فإن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يصبح أيضًا "منفعة عامة دولية تعود بالنفع على البشرية"، داعيًا أيضًا إلى تعاون دولي واسع النطاق في هذا المجال.

 

المصدر: وام
شي جين بينغ
الصين
الذكاء الاصطناعي
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