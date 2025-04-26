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ترامب يصل إلى الفاتيكان للمشاركة في تشييع جنازة البابا فرنسيس

ترامب يصل إلى الفاتيكان للمشاركة في تشييع جنازة البابا فرنسيس
26 ابريل 2025 12:19

 وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الفاتيكان للمشاركة فى تشييع جنازة البابا فرنسيس.
ووصل ترامب إلى الفاتيكان برفقة زوجته السيدة الأولى ميلانيا ترامب. وترامب من بين أكثر من 50 من رؤساء الدول وكبار الشخصيات الذين يشاركون في تشييع جنازة الزعيم الكاثوليكي الروماني.

 

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المصدر: د ب أ
البابا فرنسيس
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