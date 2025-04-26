ترامب يصل إلى الفاتيكان للمشاركة في تشييع جنازة البابا فرنسيس

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الفاتيكان للمشاركة فى تشييع جنازة البابا فرنسيس.

ووصل ترامب إلى الفاتيكان برفقة زوجته السيدة الأولى ميلانيا ترامب. وترامب من بين أكثر من 50 من رؤساء الدول وكبار الشخصيات الذين يشاركون في تشييع جنازة الزعيم الكاثوليكي الروماني.

#ترامب يشارك في تشييع جنازة #البابا_فرنسيس



الرئيس الأميركي #دونالد_ترامب يصل إلى الفاتيكان برفقة زوجته السيدة الأولى ميلانيا للمشاركة في تشييع جنازة البابا فرنسيس #مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/nr2kqIeOsF — مركز الاتحاد للأخبار (@aletihadae) April 26, 2025