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لقاء ثان يجمع ترامب وزيلينسكي اليوم

لقاء ثان يجمع ترامب وزيلينسكي اليوم
26 ابريل 2025 14:28

 قال متحدث باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الرئيس التقى بنظيره الأميركي دونالد ترامب لمدة 15 دقيقة تقريبا في كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان اليوم السبت، واتفقا على الاجتماع مجددا في وقت لاحق اليوم لإجراء مزيد من المحادثات.
وأظهرت صور نشرها مكتب زيلينسكي الرئيسين جالسين مقابل بعضهما البعض في منتصف قاعة رخامية، دون وجود أي من مساعديهما في الجوار.
وأظهرت صورة أخرى نشرها مكتب زيلينسكي الرئيسين واقفين في نفس المكان، إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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المصدر: رويترز
فولوديمير زيلينسكي
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